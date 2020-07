Lo show in fotocopia nelle periferie romane. Ma Giuliani e Casta lo avevano già fatto (Di martedì 7 luglio 2020) Quando si dice la fantasia! Neanche il tempo di archiviare “Sotto lo stesso cielo tour”, il live show on the road nelle periferie romane sotto Covid, starring Antonio Giuliani e Andrea Casta, ideato da Donatella Gimigliano con l'Associazione Salvamamme di Maria Grazia Passeri che in quelle zone ha inviato cibo, vestiti, carrozzine e quant'altro durante tutto il lockdown, che ti inizia una rassegna simile. Una sorta di fotocopia. “Affacciati alla finestra”, dal 1 luglio al 9 agosto, sotto i lotti popolari dell'Ater, con 15 comici ad esibirsi per allietare le calde serate degli inquilini degli alloggi popolari. Voluta dalla Regione Lazio, in assenza di una vera e propria Estate Romana del Comune, lo show farà tappa a Pietralata, Ottavia, Corviale, Trullo, Garbatella, Tufello, Tiburtino III, Torrevecchia e Prima Porta. Poi sbarcherà al Laurentino, ... Leggi su iltempo

tempoweb : Lo show in fotocopia nelle periferie romane. Ma Giuliani e Casta lo avevano già fatto #Roma #spettacoli… -

Ultime Notizie dalla rete : show fotocopia Lo show in fotocopia nelle periferie romane. Ma Giuliani e Casta lo avevano già fatto Il Tempo Sampdoria-Spal 3-0: Linetty show, i blucerchiati vedono la salvezza

GENOVA - La Sampdoria, dopo la trasferta vittoriosa di Lecce, fa un altro grande passo verso la salvezza. I blucerchiati dominano lo scontro diretto contro la Spal battendo 3-0 gli estensi, adesso ult ...

GENOVA - La Sampdoria, dopo la trasferta vittoriosa di Lecce, fa un altro grande passo verso la salvezza. I blucerchiati dominano lo scontro diretto contro la Spal battendo 3-0 gli estensi, adesso ult ...