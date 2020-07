Live Milan-Juventus 0-2: raddoppia Ronaldo (Di martedì 7 luglio 2020) Milan e Juventus incrociano le armi in una delle partite più affascinanti nella storia del calcio italiano, valevole per la 31esima giornata di campionato. I rossoneri vivono un ottimo momento... Leggi su ilmattino

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a San Siro! Bianconeri, prendiamoci questi tre punti. Tutti insieme. #FinoAllaFine Live M… - juventusfc : LIVE ?? da San Siro! Inizia il pre partita di #MIlanJuve, su - juventusfc : Inizia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #MilanJuve! LIVE qui ?? - alessio_morra : #MilanJuventus 0-2, #Kjaer e #Romagnoli si scontrano e per Cristiano #Ronaldo è un gioco da ragazzi. 26° gol in cam… - davideinno85 : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Si parte a San Siro! Bianconeri, prendiamoci questi tre punti. Tutti insieme. #FinoAllaFine Live Match su… -

10' - Azione manovrata del Milan, Ibra prova ad aprire per Calhanoglu ma è colto in posizione di offside. 7' RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO - Kjaer e Romagnoli steccano incredibilmente sul lancio ...La partita Milan – Juventus del 7 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A MILANO – Questa s ...