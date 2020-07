Little Big Italy, alla scoperta dei ristoranti italiani nel mondo (Di martedì 7 luglio 2020) I cuochi italiani espatriati hanno, da quasi 20 anni, un aiuto sostanziale: Mario Caramella, cuoco, e Rosario Scarpato, giornalista e imprenditore, ebbero infatti l’intuizione di proporre la nascita di un Gruppo che riflettesse l’ampia e variegata presenza di professionisti della ristorazione italiana in tutto il mondo. Nacque, così, il GVCI, il Gruppo Virtuale Cuochi italiani, virtuale, perché, fin dall’inizio e ancora oggi, l’incontro è principalmente su di una piattaforma online. L’idea di base era di fare rete per fornire informazioni di base su ciascun Paese ove risieda un cuoco italiano, importatori giusti, prodotti rigorosamente italiani, scuole per i figli, burocrazia. Da questa semplice idea, accolta all’inizio da un nucleo di 50 professionisti, il gruppo oggi conta quasi 3000 membri. Da quel lontano 2001, mossi i primi ... Leggi su linkiesta

In tv Little Big Italy, alla scoperta dei ristoranti italiani nel mondo

Francesco Farris, Zio Cecio, vince a mani basse la puntata girata a Dallas del programma tv condotto da Francesco Panella. Ci siamo chiesti perché e abbiamo scoperto che è una questione legata all’ita ...

