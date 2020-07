L’Italia sospende i voli dal Bangladesh. Già 29 positivi sull’aereo da Dacca (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – E’ allarme coronavirus dal Bangladesh: l’Italia ha fermato i voli dal Paese asiatico dopo che almeno 29 passeggeri (su 274) in arrivo da Dacca sono risultati positivi al Covid-19. A dare l’annuncio il ministro della Salute, Roberto Speranza. In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio – informa il ministero della Salute – è stata disposta una sospensione dei voli della durata di una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue. “La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata”, ha scritto Speranza su Facebook, “ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima ... Leggi su ilprimatonazionale

