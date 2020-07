Linea dura di Speranza sul Covid. Tso a chi vìola la quarantena. Il ministro pensa alla stretta su chi rifiuta l’isolamento. Controlli rafforzati per gli arrivi extra-Schengen (Di martedì 7 luglio 2020) A lanciare la proposta, esasperato dal riaccendersi di un focolaio nel vicentino dovuto alla colpevole negligenza di un positivo che pur sapendo di esserlo ha tenuto comportamenti a rischio contagio, era stato venerdì il governatore del Veneto Luca Zaia: Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) per chi rifiuta le cure o, meglio, la quarantena. E dalle parole è passato ai fatti, e come annunciato, ieri ha firmato un’ordinanza che prevede obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni nei casi di contatto a rischio con soggetti positivi, di ingresso in Veneto da paesi a rischio e di compresenza di febbre e difficoltà respiratoria; obbligo di due tamponi obbligatori per chi torna in regione da viaggi di lavoro della durata di meno di 120 ore (pena una sanzione di mille euro per ciascun dipendente dell’azienda); obbligo per ogni organo accertatore di ... Leggi su lanotiziagiornale

