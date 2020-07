Liguria, la Consulta dichiara illegittima parte della legge “taglia-parchi”. Le associazioni: “Debacle clamorosa della Regione” (Di martedì 7 luglio 2020) La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune parti della legge regionale “taglia-parchi” della Liguria, entrata in vigore lo scorso anno e con la quale si modificava la precedente legge 12 del 1995 che disciplina le Aree protette nella Regione. Contestati, in particolare, quattro articoli (7,8,10,31) della legge 3 del 19 aprile 2019, nelle parti in cui – tra le altre cose – si riducevano i confini dei parchi regionali per circa 540 ettari, senza coinvolgere preliminarmente gli enti parco e gli enti locali. “Si tratta di una debacle clamorosa della regione Liguria, per l’approssimazione della giunta e della dirigenza regionale, che hanno predisposto una legge regionale raffazzonata e zeppa di violazioni della legge quadro statale sulle aree protette – hanno commentano in una nota congiunta Wwf, Italia Nostra e Lega ... Leggi su ilfattoquotidiano

Liguria Consulta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Liguria Consulta