Liga 2019/2020, il Valencia supera il Valladolid allo scadere: decisivo Lee Kangin (Di martedì 7 luglio 2020) La trentacinquesima giornata della Liga 2019/2020 ha offerto l’incontro fra Valencia e Valladolid, svoltosi al Mestalla e terminato sul punteggio di 2-1. I padroni di casa avevano conquistato un importante vantaggio al 30′, grazie ad un tap-in vincente di Gomez, reso possibile di un assist strepitoso del solito Gameiro. Gli ospiti hanno reagito in apertura di secondo tempo, precisamente al 47′: girata al volo esteticamente apprezzabile di Garcia e parità assoluta. Gli ultimi minuti di gara hanno raccontato un forcing offensivo importante del Valencia, culminato dalle rete siglata al 90′ da Lee Kangin, il quale ha fatto esplodere un mancino potente, preciso e vincente. Vittoria allo scadere del club casalingo, che si porta a -1 dalla Real Sociedad settima. Leggi su sportface

