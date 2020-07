Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, “Mia moglie mi ha salvato la vita” (Di martedì 7 luglio 2020) Lele Spedicato racconta del suo malore Lele Spedicato, lo conosciamo come il chitarrista dei Negramaro, qualche tempo fa ha avuto un brutto malore, del quale ha parlato soltanto adesso durante un’intervista molto lunga a Il Fatto Quotidiano. La sua vita da allora ad oggi è molto cambiata, niente più è come prima, sembra essere una persona nuova. D’altronde è stato parecchio male e forse quel qualcosa che gli stava togliendo la vita, in realtà gli ha dato una possibilità in più, mostrandogli e dimostrandogli cosa è realmente importante. La persona più importante della sua vita è la moglie che non lo ha mai lasciato da solo e che gli ha salvato la vita. Era all’ottavo mese di gravidanza, è riuscita a mantenere il sangue freddo e a reagire nel modo più corretto. Ha quindi chiamato i ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Lele Spedicato Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, “Mia moglie mi ha salvato la vita” Kontrokultura Il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato parla della malattia: 'Mia moglie mi ha salvato'

Lele Spedicato/ “Mia moglie mi ha salvato la vita” e sui Negramaro…

