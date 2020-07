Lecco, nudisti sul lago: non avevano neanche la mascherina (Di martedì 7 luglio 2020) nudisti sul lago di Lecco senza neanche la mascherina, per tutti super multa da 3300 euro a testa. Sono tutti adulti dal 43 al 68 anni nudisti sul lago di Lecco. Non solo non avevano costume né qualsiasi altro capo d’abbigliamento, ma erano anche senza la mascherina,fregandosene delle regole anti-Coronavirus. Per tutti è scattata una super multa da 3300 euro a testa. Durante i controlli per verificare eventuali assembramenti, domenica scorsa i carabinieri hanno sorpreso sei persone, tutti uomini, prendere il sole completamente nudi. Hanno tra i quarantatré e i sessantotto anni. Sono tutti lombardi, provenienti delle province di Lecco, Como e Bergamo. Sono stati beccati in due spiagge separate sulle rive del lago: a Pradello e ad Abbadia Lariana nei pressi della centrale elettrica. Come prevede il codice penale, le multe sono state salate ammontando quasi a ... Leggi su bloglive

