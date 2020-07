Lecce-Lazio 1-1: clamoroso rigore sbagliato da Mancosu, le reazioni social (TWEET) (Di martedì 7 luglio 2020) La trentunesima giornata della Serie A 2019/2020 ha regalato un anticipo ricco di intrattenimento, perlomeno per quanto concerne la prima parte di gara. Lecce-Lazio ha difatti regalato due gol (1-1), molte azioni offensive interessanti ed un calcio di rigore clamorosamente fallito dal club pugliese. Marco Mancosu ha difatti fallito un importante penalty a tempo scaduto, calciando altissimo e sprecando una cruciale occasione da gol. Di seguito le esuberanti reazioni dei tifosi italiani, direttamente da Twitter. Al nono tentativo, primo rigore sbagliato in stagione da #Mancosu: avesse segnato, con 20 su 22 in carriera sarebbe diventato il miglior rigorista italiano in attività. E invece no #LecceLazio — Giuseppe Pastore (@gippu1) July 7, 2020 Ma va a fanculo Mancosu — Matteo Marino (@Marmat83) July 7, 2020 Solito saltino prima di calciare ma Strakosha non si muove ... Leggi su sportface

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - Gazzetta_it : VAR - Lecce: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - Gazzetta_it : Gol! Lecce - Lazio 1-0, rete di Mancosu M. (LEC) - sportface2016 : #LecceLazio, il video del clamoroso rigore sbagliato da #Mancosu - DegenBren_ : Lazio/Lecce BTTS (3u) ??? (VIP) -