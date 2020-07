League of Legends: Riot Games alza i prezzi per gli RP (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ufficiale: dal 15 Luglio aumentano i prezzi per acqusitare RP sullo store di LoL; il cambiamento riguarderà diverse regioni. Il motivo principale per l’aumento dei prezzi è l’inflazione, le tax laws e altri problemi correlati all’economia degli ultimi mesi, che ha subito un notevole calo per via della pandemia legata al coronavirus. I cambiamenti riguarderanno principalmente America Latina e Brasile. I nuovi prezzi, in America Latina, varieranno da regione a regione. Il Paese è infatti diviso in due server principali, uno interamente in mano al Brasile. Insieme, questi due, ospitano il 17% dei giocatori totali del titolo esport di casa Riot. Prima dell’effettivo cambio di prezzi, negli store Riot sarà possibile comprare RP al vecchio prezzo, ricevendone il doppio in bonus. Questo sarà possibile fino al 15 Luglio. Insieme a ... Leggi su esports247

esports247_it : League of Legends: Riot Games alza i prezzi per gli RP - donno_stefano : RT @MangaForevernet: ? League of Legends - ecco il nuovo campione Lillia ? ? - G_IDLEITALIA : [INFO] 'League of Legends' TRUE DAMAGE: sembra che il gruppo stia per tornare con un possibile Comeback (?). Il si… - GamingToday4 : League of Legends, Lillia è il nuovo Campione: conosciamola meglio - _DrCommodore : League of Legends: tutto su Lillia, il nuovo campione in arrivo - -

Ultime Notizie dalla rete : League Legends League of Legends: LEC Summer Split 2020 – Settimana 4 iCrewPlay.com League of Legends, Lillia è il nuovo Campione: conosciamola meglio

League of Legends presenta il suo nuovo Campione, Lillia: una cerbiatta mutaforma in grado di comandare i sogni. Conosciamola meglio con le informazioni ufficiali. League of Legends dà il benvenuto al ...

League of Legends – ecco il nuovo campione Lillia

Immaginate di conoscere i sogni di tutti: il modo in cui vedono il mondo, se stessi e gli altri. Ora immaginate che vostra madre sia un albero, che il suo migliore amico sia Ivern e di aver passato tu ...

League of Legends presenta il suo nuovo Campione, Lillia: una cerbiatta mutaforma in grado di comandare i sogni. Conosciamola meglio con le informazioni ufficiali. League of Legends dà il benvenuto al ...Immaginate di conoscere i sogni di tutti: il modo in cui vedono il mondo, se stessi e gli altri. Ora immaginate che vostra madre sia un albero, che il suo migliore amico sia Ivern e di aver passato tu ...