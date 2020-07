League of Legends presenta Lillia, la cerbiatta mutaforma nuovo campione del MOBA di Riot Games (Di martedì 7 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Riot Games presenta il suo nuoco campione che entrerà a far parte del roster di League Of Legends. Stiamo parlando di Lillia, una cerbiatta mutaforma che sarà disponibile all'interno del MOBA molto presto.La storia di Lillia è complessa: vive in una foresta magica assieme a sua madre albero ed al suo migliore amico Ivern, mentre si nutre di sogni delle altre persone. Tuttavia un giorno i sogni si interrompono, Madre Albero si ammala ed una serie di estranei entrano nella foresta: a Lillia non viene in mente altro che farli addormentare in modo da utilizzare i sogni per alimentare e curare la madre. Da qui la nostra eroina partirà in giro per il mondo in modo da raccogliere sogni necessari al sostentamento della foresta e della madre."Lillia ha un forte legame con i sogni: li ama, a dirla tutta. Ma non solo perché sono ... Leggi su eurogamer

