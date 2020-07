Le voci da Sant’Agata: l’area Mastella dialoga con Ciervo. E c’è l’ok di palazzo Santa Lucia (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA Sant’Agata dei Goti si avvicina l’ora delle scelte. Poco più di un mese, ancora, e gli uffici di palazzo San Francesco si apriranno per il deposito delle liste elettorali con le candidature a sindaco e al consiglio. Inevitabile, a questo punto, il rincorrersi di ipotesi e indiscrezioni. L’ultima, in ordine di tempo, conduce a “Noi Campani”, la formazione politica fondata da Clemente Mastella. Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce di un forte avvicinamento tra il partito dell’ex Guardasigilli (che per le regionali candiderà proprio una saticulana, Giovanna Razzano) e Alfonso Ciervo, già sindaco in passato e desideroso di reindossare la fascia tricolore. L’intesa tra i mastelliani e Ciervo appare possibile – ci sarebbe stato anche un incontro tra le parti ... Leggi su anteprima24

