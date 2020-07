Le agenzie di rating fanno tremare il Golfo (Di martedì 7 luglio 2020) Con il crollo del mercato petrolifero le principali agenzie di rating stanno iniziando a declassare il debito sovrano dei Paesi produttori e ora le prospettive per le ricchissime potenze del Golfo Persico, fortemente dipendenti dall’oro nero, non sembrano più così rosee come un tempo. I Paesi che fanno parte del Consiglio di cooperazione del Golfo … Le agenzie di rating fanno tremare il Golfo InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : agenzie rating Il burocrate «piazzista» del Mes smentito dalle agenzie di rating La Verità Vigeo conferma il rating Advanced per ERG

Vigeo Eiris, una delle principali agenzie internazionali di rating ESG (Environmental, Social, Governance), ha confermato per ERG S.p.A. il rating Advanced, il più elevato nella propria scala di valut ...

Le 2 settimane calde dei conti pubblici italiani. Cosa succederà

Si alza la temperatura. E non solo perché è luglio. Le settimane in arrivo saranno infatti parecchio difficili per il nostro Paese, con i conti pubblici italiani sotto la lente d’ingrandimento delle a ...

