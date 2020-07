Lav, mucche in condizioni raccapriccianti in allevamento già denunciato (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "L'inferno continua per le circa 400 mucche di un allevamento nel Cremonese, già denunciato dalla Lav nel 2019 e al quale i Carabinieri Forestali hanno posto i sigilli: lo testimoniano nuove immagini video ricevute dalla Lav a febbraio e in questi giorni di luglio". Così la Lav in una nota. "Una realtà inaccettabile con condizioni raccapriccianti di agonia per le mucche e con profili gravissimi dal punto di vista sanitario - afferma Roberto Bennati, direttore generale Lav - Lo documentano nuove recenti immagini che abbiamo ricevuto e che mettiamo a disposizione delle indagini in corso scaturite da una segnalazione della Lav nell'ottobre del 2019". Bennati sottolinea che "le condizioni di grave maltrattamento e di insicurezza sanitaria sembrano perdurare. Facciamo appello al Prefetto di Cremona affinché convochi nuovamente il ... Leggi su liberoquotidiano

