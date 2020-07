L’atleta Williams perquisita e ammanettata dalla polizia: "Pregiudizio razzista" (Di martedì 7 luglio 2020) Accuse di pregiudizi razziali. Sono quelle mosse dalla velocista britannica Bianca Williams nei confronti di Scotland Yard dopo essere stata fermata a Londra nella giornata di sabato 4 luglio per un controllo. Medaglia d’oro nella staffetta 4X100 ai giochi del Commonwealth e agli Europei, la 26enne Williams era insieme al suo compagno, il quattrocentista portoghese Ricardo dos Santos, e del loro figlio di tre mesi, quando è stata fermata dagli agenti di polizia.I fatti risalgono a sabato, quando l’automobile con a bordo la Williams e il suo compagno viene fermata dalla polizia a Londra. La polizia sostiene che la macchina procedesse sul lato sbagliato della carreggiata e che non si fosse fermata all’alt. La coppia sarebbe stata trascinata fuori dall’auto e ammanettata. La perquisizione sarebbe durata 45 minuti, dopo di che Dos Santos e Williams sarebbero ... Leggi su huffingtonpost

CarloCalenda : Vorrei sapere se ti sembra normale che il Twinga (4 mil fatturato) paghi 17.000 euro l’anno, il Papeete (3 milioni… - corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - AlbertoBagnai : Questo è falso. I trattati e i regolamenti NON sono stati emendati. Il fatto che questo signore menta rende sospett… - jobwithinternet : RT @SAimo02080824: @SkyTG24 Qualche infame si arricchisce , l’Italia e gli italiani presi sempre per il culo , da sti incapaci e da un Euro… - BimbAmica : RT @silviabar12: L'irrequietezza di questa estate mi somiglia. Sole, vento e temporali. Corre tutto su binari paralleli. -

Ultime Notizie dalla rete : L&rsquoatleta Williams L’Istat vede i primi segni di ripresa: l'effetto delle politiche sui redditi Corriere della Sera Pubblicità e comunicazione: la fase 3 è già arrivata. Costruiamo il futuro

«Di sicuro negli ultimi mesi il digitale in questo paese ha fatto un balzo in avanti per il quale, senza emergenza sanitaria, avremmo impiegato anni — afferma Vittorio Bonori Ceo di Publicis Groupe It ...

Meteo: ecco da QUALI REGIONI ITALIANE potrebbe partire LA SECONDA ONDATA di CONTAGI di CORONAVIRUS in AUTUNNO

Seconda ondata coronavirusDa quando il coronavirus è entrato nelle nostre vite, tra paure, ansie e consapevolezza di doverci convivere a lungo, spesse volte ci siamo chiesti se con l'arrivo della stag ...

«Di sicuro negli ultimi mesi il digitale in questo paese ha fatto un balzo in avanti per il quale, senza emergenza sanitaria, avremmo impiegato anni — afferma Vittorio Bonori Ceo di Publicis Groupe It ...Seconda ondata coronavirusDa quando il coronavirus è entrato nelle nostre vite, tra paure, ansie e consapevolezza di doverci convivere a lungo, spesse volte ci siamo chiesti se con l'arrivo della stag ...