L’appello di Di Maio alle opposizioni: “Mettete da parte la propaganda e agiamo tutti insieme, con responsabilità” (Di martedì 7 luglio 2020) “È stata una nottata molto lunga, ma abbiamo portato a casa un importante provvedimento. Con il decreto semplificazioni approvato in Consiglio dei ministri tagliamo i costi della burocrazia e la rendiamo più snella. Semplifichiamo la vita ad artigiani e imprese. E poi sblocchiamo cantieri e procediamo verso la realizzazione di nuove opere”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito del via libera al decreto Semplificazioni. “Perché se vogliamo far ripartire il Paese – aggiunge l’esponente M5S – dobbiamo intervenire con convinzione eliminando tutto quello che c’è di superfluo, che crea lungaggini, che blocca il rilancio immediato dell’Italia. Nel semplificazioni inoltre abbiamo inserito la norma che prevede l’aumento degli stipendi dei vigili del ... Leggi su lanotiziagiornale

IlConte50919IT : RT @MPenikas: LN L’appello di Di Maio alle opposizioni: “Mettete da parte la propaganda e agiamo tutti insieme, con responsabilità” https:/… - MPenikas : LN L’appello di Di Maio alle opposizioni: “Mettete da parte la propaganda e agiamo tutti insieme, con responsabilit… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello Maio Mark Rutte: «Italia, sì ai prestiti. Ma niente contributi. Ce la potete fare» Corriere della Sera