L’agente di Insigne: “Se era imbronciato per la sostituzione significa che voleva dare maggior contributo in campo” (Di martedì 7 luglio 2020) Il procuratore di Lorenzo Insigne Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ripetendo un po’ quanto detto anche da Gattuso sul presunto malcontento del calciatore alle sostituzioni “Tutti vogliono giocare 90′, spesso quando si esce dal campo – nel caso di molti giocatori – quando uno ha uno sguardo più imbronciato, è perché magari voleva dare un contributo maggiore. Non è detto che ce l’abbia per forza contro l’allenatore che l’ha tolto. Quello che fa Lorenzo, viene sempre interpretato male: ci ha fatto l’abitudine”. Sulla sua presenza in campo contro il Genoa poi “Non ho mai chiesto ad un mio giocatore se gioca o meno, Gattuso è molto più bravo di me nelle scelte. Non so se sarà titolare o meno, ma certamente ... Leggi su ilnapolista

napolista : L'agente di #Insigne: 'Se era imbronciato per la sostituzione significa che voleva dare maggior contributo in campo… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Insigne, parla l’agente: “C’è stato un ritorno di fiamma con la tifoseria. Raiola? Vi dico…” ?? - _SiGonfiaLaRete : Insigne, parla l’agente: “C’è stato un ritorno di fiamma con la tifoseria. Raiola? Vi dico…” ??… - news24_napoli : Insigne, parla l’agente: “Nessun gesto all’uscita dal campo” #Napoli - news24_napoli : Insigne, l’agente a RPN: “I tifosi vanno sotto casa di Lorenzo a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’agente Insigne Gianluca Gaetano CalcioNapoli24