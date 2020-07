L'Accademia Italiana Videogiochi annuncia nuovi corsi tra videogiochi, film, televisione e animazione (Di martedì 7 luglio 2020) L'anno scolastico 2020 si preannuncia pieno di novità per i ragazzi dell'Accademia Italiana videogiochi. L'offerta formativa infatti si arricchisce ancora di più, e ai tre corsi già presenti - Grafica 3D, Programmazione e Game Design - si aggiungono il corso di musica per videogiochi, film e televisione e il corso di animazione e Rigging. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.I nuovi corsi verranno presentati durante l'Open Day virtuale di AIV previsto per il 10 luglio alle 17:00 (qui il link). Durante l'evento i ragazzi e i loro genitori avranno la possibilità di assistere alla presentazione generale dell'Accademia alla quale seguiranno poi le presentazioni dei diversi corsi e le dimostrazioni "live" dei lavori degli studenti, così da poter offrire una panoramica delle attività che verranno svolte durante l'anno. Inoltre i partecipanti ... Leggi su eurogamer

adixsgraphic : Ma l'amore no by Ennio Morricone, Accademia Musicale Italiana - MilanoPlatinum : DEGUSTIBUSS, L’ACCADEMIA ITALIANA PER SOMMELIER - floriana1808 : @demagistris Guarda che nessuno è dell'Accademia della Crusca qua... Basta aver fatto le elementari giggggggì!!!! C… - aydin091 : Malena by Ennio Morricone, Accademia Musicale Italiana - news_rimini : L’Accademia Italiana delle Soft Skills ha scelto Rimini per il primo evento post Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia Italiana Riparte a Sciacca l’Accademia Italiana della Cucina Grandangolo Agrigento L'apocalisse degli insetti, minaccia per l'ecosistema (di F. Pennacchio e S. Turillazzi)

(A cura di Francesco Pennacchio, Professore di Entomologia generale e applicata all’Università Federico II di Napoli, e di Stefano Turillazzi, socio linceo) Il G-Science rappresenta uno dei consessi s ...

SANTO SPAGNOLO DELEGATO DI SCIACCA DELL’ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA

Si è ricostituita la delegazione saccense della prestigiosa Accademia Italiana della Cucina. Durante una riunione che si è svolta venerdì scorso a Sciacca, alla presenza della coordinatrice territoria ...

(A cura di Francesco Pennacchio, Professore di Entomologia generale e applicata all’Università Federico II di Napoli, e di Stefano Turillazzi, socio linceo) Il G-Science rappresenta uno dei consessi s ...Si è ricostituita la delegazione saccense della prestigiosa Accademia Italiana della Cucina. Durante una riunione che si è svolta venerdì scorso a Sciacca, alla presenza della coordinatrice territoria ...