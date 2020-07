La Voix du Nord: anche Ghoulam nell’affare con il Lille (Di martedì 7 luglio 2020) Il Napoli punta tutto sull’affare Osimhen e se Le10Sport ha parlato oggi di una clamorosa offerta dell’Inter per il calciatore del Lille, un altro quotidiano francese proprio della città, rilancia un’altra novità. Faouzi Ghoulam rientrerebbe nel doppio affare col Lille. secondo “La Voix du Nord”. Il laterale algerino sarebbe infatti una delle possibili contropartite che il Napoli girerebbe al Lille per regalare a Gattuso l’attaccante Victor Osimhen ed il difensore Gabriel Magalhaes. L’offerta del presidente De Laurentiis si comporrebbe dunque, secondo il quotidiano, di una parte in contante ed una parte da pagare con l’arrivo di Ghoulam ed Ounas. L'articolo La Voix du Nord: anche Ghoulam nell’affare con il Lille ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : La Voix du Nord: anche #Ghoulam nell’affare con il Lille Secondo il quotidiano francese l’offerta di De Laurentiis… -

Ultime Notizie dalla rete : Voix Nord DALLA FRANCIA - Il Napoli su Osimhen e Gabriel, al Lille possono essere offerti due azzurri

Secondo quanto riferito dal quotidiano francese "La Voix du Nord", il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam potrebbe essere inserito tra le contropartite da offrire al Lille nella trattativa per Victor ...

DALLA FRANCIA – Osimhen-Napoli, possibile inserimento di Ghoulam nell’affare con il Lille!

Ghoulam Lille – Una delle trattative più calde di questo periodo di calciomercato è sicuramente quella tra Napoli e Lille per l’approdo di Victor Osimhen in azzurro. Aurelio De Laurentiis vuole chiude ...

Secondo quanto riferito dal quotidiano francese "La Voix du Nord", il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam potrebbe essere inserito tra le contropartite da offrire al Lille nella trattativa per Victor ...Ghoulam Lille – Una delle trattative più calde di questo periodo di calciomercato è sicuramente quella tra Napoli e Lille per l’approdo di Victor Osimhen in azzurro. Aurelio De Laurentiis vuole chiude ...