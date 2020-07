La testimonianza choc sul caso della Ragusa "L'ho vista in Liguria..." (Di martedì 7 luglio 2020) Rosa Scognamiglio Una nuova testimonianza potrebbe scagionare Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, dall'accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere "Roberta Ragusa è stata avvistata in Liguria". Sarebbe questa la testimonianza choc che potrebbe scagionare da ogni indizio di colpevolezza Antonio Logli, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere della moglie 49enne, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 da San Giuliano Terme, in provincia Pisa. La scomparsa A dare l'allarme della misteriosa sparizione di Roberta Ragusa è il marito Antonio Logli. L'uomo racconta ai carabinieri di essersi coricato poco dopo la mezzanotte e di non aver trovato accanto sé la moglie al risveglio, pressapoco alle ore 7.30 del mattino seguente. Da quel momento cominciano le ricerche della donna, al tempo 49enne, che si rivelano ... Leggi su ilgiornale

NicolaPorro : La testimonianza choc dei dipendenti dell'hotel di Ischia dove andava in vacanza il giudice #Esposito, presidente d… - iside50 : RT @NicolaPorro: La testimonianza choc dei dipendenti dell'hotel di Ischia dove andava in vacanza il giudice #Esposito, presidente del coll… - Jumping110 : RT @NicolaPorro: La testimonianza choc dei dipendenti dell'hotel di Ischia dove andava in vacanza il giudice #Esposito, presidente del coll… - 73rv : RT @NicolaPorro: La testimonianza choc dei dipendenti dell'hotel di Ischia dove andava in vacanza il giudice #Esposito, presidente del coll… - bianca_caimi : RT @NicolaPorro: La testimonianza choc dei dipendenti dell'hotel di Ischia dove andava in vacanza il giudice #Esposito, presidente del coll… -

Ultime Notizie dalla rete : testimonianza choc La testimonianza choc sul caso della Ragusa "L'ho vista in Liguria..." il Giornale I testi inchiodano il giudice Esposito: "Berlusconi è una chiavica. Gli farò il mazzo"

Le carte presentate in esclusiva da Il Riformista e gli audio inediti di Quarta Repubblica della scorsa settimana hanno messo in discussione tutto. Dalla giustizia alla Storia degli ultimi sette anni ...

BERLUSCONI, AUDIO CHOC GIUDICE ESPOSITO/ Manzo: “Mi telefonò 1 ora dopo sentenza”

Durante la trasmissione “Quarta Repubblica” condotta da Nicola Porro su Rete 4 è stata raccolta la testimonianza del giornalista Antonio Manzo, attualmente direttore del quotidiano “La Città” di Saler ...

Le carte presentate in esclusiva da Il Riformista e gli audio inediti di Quarta Repubblica della scorsa settimana hanno messo in discussione tutto. Dalla giustizia alla Storia degli ultimi sette anni ...Durante la trasmissione “Quarta Repubblica” condotta da Nicola Porro su Rete 4 è stata raccolta la testimonianza del giornalista Antonio Manzo, attualmente direttore del quotidiano “La Città” di Saler ...