La tenerezza di Morricone ed il dono delle muse

di Biagio Riccio. La musica è la chiara rappresentazione dello Spirito Assoluto secondo Hegel: questo significa che noi percepiamo Dio o quello che di Assoluto a Lui possa essere comparato (la Letizia dell'universo ), solo attraverso le melodie e le armonie che la musica ci dona.Nietzsche ne "La nascita della Tragedia" ci ricorda Apollo che nell'Olimpo è configurato come il Dio della bellezza ieratica che declina sempre nella musica la sua pulsione universale e la sua immanenza al mondo. Analogamente anche Dioniso fa sentire il suo fulgore con canti di ebbrezza. Ecco allora che Morricone con le sue colonne sonore apre lo scrigno che possiede ogni uomo, anche il più bestiale perché la sua musica fa:-commuovere,-intenerire,-piangere di gioia,-ci accompagna nel viaggio dell'amore. In modo particolare vi sono alcune colonne ...

