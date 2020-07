La strana alleanza tra Obrador e Trump alla prova dei fatti (Di martedì 7 luglio 2020) Il vertice tra il Messico e gli Stati Uniti inaugura un nuovo accordo di libero scambio che comprende anche il Canada. Per il presidente degli Stati Uniti sarà l’occasione di valutare l’appoggio messicano alla sua rielezione. Leggi Leggi su internazionale

La storia ricorderà il vertice tra il Messico e gli Stati Uniti previsto per l’8 e 9 luglio come uno dei più strani. Sarà uno dei rari incontri faccia a faccia dell’era covid-19, e riunirà due leader ...Carpineti, Reggio Emilia, 5 Luglio 2020. L’Endurista l’arma segreta non gliela da l’intelligence, ce l’ha dentro. E così quando decide di sfoderarla è spettacolo e… cavoli amari per tutti. Chi a Carpi ...