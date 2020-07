La spinta di Merkel al Recovery Fund (Di martedì 7 luglio 2020) Due mesi valgono 2 punti percentuali di pil. Di tanto sono peggiorate le previsioni economiche 2020 per l’Italia dal 7 maggio scorso, quando Paolo Gentiloni ha presentato le previsioni di primavera, un primo bilancio alla luce della pandemia. Bilancio evidentemente non definitivo. Perché oggi che il commissario europeo all’Economia si è cimentato con le previsioni d’estate, il calo del pil per il nostro paese si è presentato in termini ben più drammatici: -11,5 per cento per quest’anno, due mesi fa si prevedeva un calo del 9,5 per cento. Italia maglia nera d’Europa, insieme a Spagna e Francia. Tutta l’eurozona esce bastonata dal covid, ma soprattutto preoccupano le asimmetrie tra i paesi più deboli e quelli più ricchi. Entra in campo ancora lei: Angela Merkel.Domani la presidenza tedesca dell’Ue ... Leggi su huffingtonpost

Germania: governo spinge per regole più severe su società servizi finanziari nell'Ue

Berlino, 07 lug 17:43 - (Agenzia Nova) - A seguito del fallimento di Wirecard, società tedesca di servizi per la finanza travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro, il gover ...

Su energia e infrastrutture il dibattito impazza online. Ma chi ha il diritto di parlare?

Vi ricordate della frase “Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”? Viene attribuita di solito a Massimo D’Azeglio che la potrebbe aver pronunciata 150 anni fa. Bene, mi sa che da allora le cose non ...

