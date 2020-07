La Spezia. Cordoglio del sindaco Peracchini per la scomparsa di Paola Maggiordomo (Di martedì 7 luglio 2020) “La Città della Spezia apprende oggi una notizia dolorosa per tutta la sua comunità e, in particolare, per quella scolastica – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Paola Maggiordomo, la “direttrice” storica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado per l’ISA 1, nella parte a nord della Città, lascia un vuoto incolmabile in generazioni e generazioni di giovani spezzini che ha contribuito a formare. La scuola spezzina oggi perde una sua colonna portante, punto di riferimento per gli alunni, le famiglie, i docenti e tutte le persone che ruotano intorno al mondo della scuola. Non ha mai abdicato alla sua missione, l’insegnamento, anche quando è sopraggiunta l’età della pensione, restando sempre al fianco degli studenti in difficoltà mettendo a disposizione il ... Leggi su laprimapagina

