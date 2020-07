La Rai fa fuori il programma di Pierluigi Diaco, il futuro del giornalista nella tv di Stato: i rumors (Di martedì 7 luglio 2020) I vertici di Viale Mazzini chiudono Io e Te Da un paio di settimane non si fa altro che parlare di Pierluigi Diaco. E se fino a qualche ora fa veniva menzionato per le sue uscite poco garbate con i suoi ospiti, ora il suo nuome è saltato fuori per il suo programma Io e Te. Da oltre un mese al posto dell’uscente Vieni da me di Caterina Balivo, nel pomeriggio di Rai Uno va in onda la seconda stagione del tal suo talk. Un programma che non troverà spazio nella prossima stagione televisiva. Il motivo? Gli ascolti deludenti, praticamente su Canale 5 la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno lo doppia come numero di telespettatori e di share. Quindi, il pubblico della prima rete da settembre non vedrà più Io e Te con Pierluigi Diaco, Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli. Pierluigi Diaco potrebbe approdare nella seconda serata di Rai ... Leggi su kontrokultura

