La Provincia: “Samte diventi società in house dell’ente d’ambito” (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La Provincia di Benevento con il Presidente Antonio Di Maria ha proposto al Tavolo insediato dal Prefetto per la gestione della vertenza Samte che tutte le Istituzioni facciano fronte comune e si assumano le proprie responsabilità per la definizione di una programmazione integrata del ciclo Provinciale dei rifiuti nel Sannio. A tale scopo, la Provincia con Di Maria ha proposto in sede di discussione al Tavolo l’adozione di un provvedimento analogo a quello avviato nel salernitano dove la Società Ecoambiente Salerno, omologa della Samte, istituita dunque con lo stesso Decreto Legge del 2009, è stata acquistata al prezzo simbolico di un Euro dall’Ente d’Ambito al fine di rimarcare la responsabilizzazione dello stesso Ente nell’impiego di uomini e mezzi per tutti i servizi connessi al trattamento dei ... Leggi su anteprima24

