La peste spaventa la Cina: scatta l’allarme di livello 3 (Di martedì 7 luglio 2020) In Cina, nella Mongolia interna, torna la paura per la peste. Le autorità cinesi hanno intensificato le precauzioni dopo che in una città nella regione autonoma della Mongolia interna, nella Cina settentrionale, è stato confermato un caso di peste bubbonica. I casi sospetti Il paziente, si tratterebbe di un pastore, è in quarantena e in condizioni stabili. Si indaga inoltre su un secondo caso sospetto di peste bubbonica. Il primo caso era stato segnalato nella città di Bayannur. Il secondo caso sospetto riguarda un adolescente, che apparentemente è venuto in contatto con una marmotta cacciata da un cane. Un allarme di livello 3, che proibisce la caccia e il consumo di animali che potrebbero portare la peste e invita il pubblico a denunciare casi sospetti, è stato diramato fino alla fine di quest’anno. peste ... Leggi su tpi

