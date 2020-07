La nuova grande strategia della Russia (Di martedì 7 luglio 2020) Il referendum costituzionale vinto a larga maggioranza ha rappresentato l’inizio della battaglia più importante per Vladimir Putin e il suo progetto strategico di lungo termine per la Russia. L’inquilino del Cremlino ha avuto il via libera a conservare il potere, in linea teorica, fino al 2036, quando avrà 84 anni. Ma piuttosto che un’attestazione di salute del progetto … La nuova grande strategia della Russia InsideOver. Leggi su it.insideover

sbonaccini : All’assemblea regionale CNA. Le piccole e medie imprese sono cuore pulsante di questa grande regione e ci siamo con… - ernestocaprari : RT @magnomiche: Il blog Spinoza è geniale (come il grande filosofo): 'È nata la nuova Alitalia. Sta bene e mangia già tantissimo'. - bentospinozabot : RT @magnomiche: Il blog Spinoza è geniale (come il grande filosofo): 'È nata la nuova Alitalia. Sta bene e mangia già tantissimo'. - magnomiche : Il blog Spinoza è geniale (come il grande filosofo): 'È nata la nuova Alitalia. Sta bene e mangia già tantissimo'. - car_cimini : RT @lautomobile_ACI: #SeatLeon, il ruggito della quarta serie. Alla guida della nuova generazione della berlina spagnola: più grande, più t… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova grande Mulan, la Nuova Zelanda del grande film Disney Turismo.it Rigoletto al Circo Massimo

21 saranno le serate di opera, balletto, concerti e gala. La prima opera in scena per la stagione estiva sarà un nuovo allestimento di un grande classico, il melodramma Rigoletto di Verdi ...

E' morto il premio Oscar Ennio Morricone: in migliaia al concerto che lo vide protagonista a Udine

Nel 2012 l'artista si esibì in piazza Primo maggio. Il decesso di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 luglio, in una clinica romana per le conseguenze ...

21 saranno le serate di opera, balletto, concerti e gala. La prima opera in scena per la stagione estiva sarà un nuovo allestimento di un grande classico, il melodramma Rigoletto di Verdi ...Nel 2012 l'artista si esibì in piazza Primo maggio. Il decesso di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 luglio, in una clinica romana per le conseguenze ...