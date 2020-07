La notizia dell’uomo che si è finto un poliziotto e ha stuprato una adolescente è del 2015 (Di martedì 7 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 7 luglio su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un uomo in manette. L’immagine è accompagnata da un commento in cui si sostiene che la persona ritratta in foto avrebbe 31 anni e «nella notte di s.Pietro e Paolo» (cioè tra il 28 e il 29 giugno), dopo essersi «finto poliziotto», avrebbe stuprato «una ragazzina di 15 anni». L’autore del testo prosegue sostenendo di non aver visto questa notizia sui media nazionali: «La notizia è passata inosservata, non c’è stato il solito roboante bombardamento mediatico». Questa notizia risale al 2015 ed è stata ... Leggi su facta.news

