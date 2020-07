La Monregale ha sospeso il calciatore degli insulti sessisti e razzisti (Di martedì 7 luglio 2020) Frasi di una violenza inaudita. Una prima polemica a febbraio, quando il video era stato diffuso su Instagram. Poi, una nuova sollecitazione questa mattina, con la pagina Abolizione del Suffragio Universale che aveva chiesto perché il Monregale Calcio, la squadra di seconda categoria in cui il calciatore autore del video militava, non lo avesse ancora sospeso. Nel pomeriggio, la notizia: la sospensione è al momento attiva, mentre si sta aspettando il parere di un esperto di diritto sportivo per renderla definitiva. LEGGI ANCHE > La storia della squadra di calcio che non ha ancora sospeso il giocatore per gli insulti sessisti e razzisti Monregale calcio ha sospeso il calciatore degli insulti Marco Rossi, dopo una lite per un sinistro stradale con una donna, aveva pronunciato nel video queste frasi: “C’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei ... Leggi su giornalettismo

UnioneMregalese : #razzismo a #Mondovì, la società di calcio risponde agli attacchi social: 'L'autore di quel video era già stato sos… - mac10220953 : @anormalesbica @Giulia_B È stato sospeso - Giovannigasta : Sono un cittadino di Mondovì (sede della squadra del #monregale). Questo caso era scoppiato da noi già alcune setti… - frenchlady87 : RT @LaStampa: I dirigenti della Monregale Calcio: «Ogni giorno 300 mail di inspiegabili insulti. Abbiamo condannato per primi quelle parole… - laurivirgola : RT @LaStampa: I dirigenti della Monregale Calcio: «Ogni giorno 300 mail di inspiegabili insulti. Abbiamo condannato per primi quelle parole… -