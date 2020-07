La Lega attacca Conte: "Solo promesse e scatole vuote" (Di martedì 7 luglio 2020) AGI - “Da Conte il nulla. Solo parole e scatole vuote. Il dl Rilancio dopo mesi di attesa è ancora in alto mare e mancano le coperture, il dl Semplificazioni è ancora tutto da approvare". Così i presidenti dei gruppi di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. "Conte quindi si presenterà in Europa senza niente in mano ma Solo con annunci a cui non sono seguiti i fatti. Ancora una volta - proseguono - l'inganno agli italiani è sotto gli occhi di tutti ed emergerà anche in sede europea indebolendo l'immagine e la capacità di trattativa del nostro Paese. L'Italia non ha bisogno di un presidente del consiglio vanesio che promette mari e monti per salvare il proprio ego ma che in realtà non è capace di trovare un Solo accordo all'interno della sua maggioranza sempre ... Leggi su agi

AGI - “Da Conte il nulla. Solo parole e scatole vuote. Il dl Rilancio dopo mesi di attesa è ancora in alto mare e mancano le coperture, il dl Semplificazioni è ancora tutto da approvare". Così i presi ...

Mancano le coperture Figuraccia su dl Rilancio

Mancano le coperture, la discussione alla Camera dei deputati del tanto contestato dl Rilancio rischia di concludersi con un ritorno alla Commissione bilancio di Montecitorio proprio per verificare nu ...

