La grillina Spadoni lancia gli Stati generali rosa. Il Consiglio Ue ha richiamato l’Italia per le disparità uomo-donna sul lavoro. Per la deputata M5S è ora di un gesto forte (Di martedì 7 luglio 2020) Il rilancio del Paese? è rosa. Parola della vice presidente M5S, Maria Edera Spadoni. Che presenterà oggi a Montecitorio gli “Stati generali e occupazione femminile”. Sottotitolo: “Il ruolo delle donne nel rilancio del Paese”. Con la partecipazione di due esperte impegnate nella promozione della parità di genere, uno dei tre pilastri del Piano Colao per la ripartenza dell’Italia. Relatrici dell’evento, Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat, componente del comitato tecnico scientifico Colao, ed Elisabetta Camussi, professoressa di Psicologia sociale all’Università degli Studi di Milano Bicocca, anche lei componente del comitato tecnico scientifico Colao. “In questi ultimi giorni due notizie ci hanno particolarmente colpito – spiega la Spadoni -. Il Consiglio d’Europa, ha ... Leggi su lanotiziagiornale

MPenikas : LN La grillina Spadoni lancia gli Stati generali rosa. Il Consiglio Ue ha richiamato l’Italia per le disparità uomo… -

Ultime Notizie dalla rete : grillina Spadoni La grillina Spadoni lancia gli Stati generali rosa. Il Consiglio Ue ha richiamato l'Italia per le disparità uomo-donna sul lavoro. Per la deputata M5S è ora di un gesto forte LA NOTIZIA