La Grecia ora rifiuta la Troika: “Non ci inchineremo all’Ue” (Di martedì 7 luglio 2020) Sono anni che difficilmente spariranno dalla memoria della popolazione della Grecia quelli caratterizzati dalle misure di austerity messe in campo dalla cosiddetta “Troika” e volte a ristrutturare l’immenso indebitamento pubblico di Atene. Dopo essere riusciti nel corso dello scorso anno a liberarsi anche dell’ultima catena che vincolava le sue manovre finanziarie all’approvazione del Fondo monetario … La Grecia ora rifiuta la Troika: “Non ci inchineremo all’Ue” InsideOver. Leggi su it.insideover

Tg3web : Migliaia di migranti in Grecia restano mesi se non anni bloccati nel campo sull'isola di Lesbo, ma qualcuno ce la f… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un #terremoto di magnitudo 5.0 è avvenuto nella zona delle Isole del Dodecaneso, in #Grecia. Secondo quanto riferito dal… - censore_ : RT @censore_: @gualminielisa Perché solo gli stupidi credono alle favole. Da quando è nato il mondo nessuno regala nulla figurarsi l'attua… - so_matic : RT @Tommaso02831710: @CoachDriver79 @fuk1furiosa La Germania non ha abbandonato l'idea di conquistare il mondo ha solo cambiato strategie e… - fuk1furiosa : RT @Tommaso02831710: @CoachDriver79 @fuk1furiosa La Germania non ha abbandonato l'idea di conquistare il mondo ha solo cambiato strategie e… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia ora In Grecia, per ora, arrivano solo i turisti più coraggiosi Euronews Italiano Ue, calo record Pil Italia: -11,2% nel 2020. Eurozona: -8,7%. Dombrovskis: «Impatto della pandemia più grave del previsto»

Alle prese con gli effetti nefasti dell'epidemia scoppiata alla fine dell'inverno, la Commissione europea ha rivisto al ribasso martedì 7 luglio le sue stime economiche nella zona euro per il 2020, pu ...

UK e Francia rimbalzano Huawei. E a Roma aumenta la pressione sul 5G

Borghi (Pd), Urso (FdI) e Grimoldi (Lega) invitano il governo italiano a seguire il Regno Unito ed escludere Huawei dal 5G. Mele (Comitato atlantico italiano) spiega la prossima stretta di Londra su P ...

Alle prese con gli effetti nefasti dell'epidemia scoppiata alla fine dell'inverno, la Commissione europea ha rivisto al ribasso martedì 7 luglio le sue stime economiche nella zona euro per il 2020, pu ...Borghi (Pd), Urso (FdI) e Grimoldi (Lega) invitano il governo italiano a seguire il Regno Unito ed escludere Huawei dal 5G. Mele (Comitato atlantico italiano) spiega la prossima stretta di Londra su P ...