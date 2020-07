La grande ira della Gismondo: "Italia madre ingrata" (Di martedì 7 luglio 2020) Rosa Scognamiglio La virologa dell'Ospedale Sacco di Milano, Rita Gismondo, recrimina l'assenza di meritocrazia: "L'Italia è una madre ingrata. I miei ragazzi sono ancora precari" "Nessun grazie alla mia squadra che ha lavorato giorno e notte tra ricerca e 70mila tamponi processati". Parole amare, intrise di un percettibile risentimento, quelle che esprime la virologa Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, nel corso di una intervista all'Adnkronos. Il coronavirus sembrerebbe una pratica archiviata per alcuni virologi, tanto che adesso si cominciano a tirare le somme, a fare il bilancio di questi lunghi ed estenuanti mesi di pandemia. Lo sa bene l'esperta Gismondo, impegnata sul fronte della ricerca da quando il virus ha cominciato a dilagare nel Belpaese, che oggi ... Leggi su ilgiornale

