La Decisione del Ministero: Sospesi Tutti i Voli con il Bangladesh (Di martedì 7 luglio 2020) Il Ministro della salute Speranza in accordo con la Farnesina e Di Maio ha deciso di sospendere il traffico con il paese per almeno una settimana. Roberto Speranza, ministro della salute, ha ordinato la sospensione totale dei Voli in arrivo dal Bangladesh, la disposizione sarà messa in atto per almeno una settimana in accordo con Di Maio e la Farnesina. La disposizione è stata attuata dopo che in un volo sbarcato ieri a Roma Fiumicino da Dacca ha contato 14 passeggeri positivi al Covid (su 225), altri sei tamponi oggi hanno riscontrato la presenza del virus ma i controlli sono ancora in corso. "I passeggeri del volo sono stati posti Tutti in isolamento. Le operazioni si sono svolte in totale sicurezza e collaborazione anche attraverso i mediatori culturali con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai bambini. Si desidera ringraziare Aeroporti di ...

F_DUva : Massimiliano Latorre e Salvatore Girone saranno processati in #Italia. La decisione del Tribunale arbitrale dell’Aj… - MarinaSereni : Grave decisione del #Venezuela l’espulsione dell’Ambasciatrice Ue. Decisa e necessaria la reazione di condanna del… - FedericoDinca : Grazie al grande lavoro della diplomazia italiana e grazie all’impegno di @LuigiDiMaio, dopo 8 anni i due marò, Lat… - lucia25968868 : RT @PLCastagnetti: AUTORIZZATO LO SBARCO DEI 180 OCCUPANTI DELL’OCEAN VIKING A PORTO EMPEDOCLE. DECISIONE GIUSTA DEL GOVERNO. Doveroso dar… - SonDandelion : Davvero 1 buona notizia, finchè dura, e il rullo sanguinolento-liberista non trova una nuovo trucco per scassare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Decisione del Vendemmia 2020: taglio del 20% delle rese nel Collio. La decisione del Consorzio WineMag.it Ue deve fronteggiare i megatrend del futuro

“La comprensione di queste dinamiche costituisce un pilastro chiave del nuovo Green Deal europeo” si legge nel ... sue scelte sulla base dei finanziamenti "verdi" o "sostenibili", decisione che “può ...

Taormina, sindaco critico con fondi Governo: «Comuni turistici prossimi al dissesto»

MESSINA - «Se il parlamento non aumenta questi ristori, i comuni turistici potranno chiudere i battenti e dichiarare il dissesto». Lo dice il sindaco del Comune di Taormina Mario Bolognari commentando ...

