La Cina sta dando il vaccino anti Covid-19 ai suoi soldati (Di martedì 7 luglio 2020) Sarebbero già stati vacCinati contro la Sars-Cov-2 alcune centinaia di militari cinesi dell'Esercito di Liberazione popolare. A Tianjin, nei laboratori della CanSino Biologics (Csb) e a Pechino, presso l'Istituto di biotecnologia dell'istituto di Scienze militari (Asm), sarebbe stata creata la versione più avanzata quella che dovrebbe essere la cura per la pandemia. La notizia era apparsa lo scorso 29 giugno grazie a un comunicato della stessa Csb rivolto però alle notizie della borsa di Hong Kong che spiegava come questo fosse il primo vaccino tra una trentina di prototipi ad aver ottenuto il permesso della Commissione militare centrale a poter essere sperimentato per un anno sui soldati. E seppure i composti arrivati alla selezione finale fossero cinque, soltanto quello della Csb, denominato Ad5-nCoV, sarebbe quello pagato completamente dal governo e che ... Leggi su panorama

LegaSalvini : #MORELLI: ?? STOP AL MASSACRO DI CANI E GATTI AL FESTIVAL DI YULIN IN CINA! Abbiamo presentato un’interrogazione in… - GrimoldiPaolo : La #Cina nell'illegale e violenta repressione delle proteste di #HongKong sta dimostrando di non rispettare accordi… - AMorelliMilano : Riaprire le frontiere alla Cina? Dopo il tradimento da parte della #Cina, che ha nascosto il virus al mondo, ripart… - Cami71Michele : @StefScorpion @Barbara20993343 @Massimi49535428 A me è piaciuto perché in 15 minuti e con semplicità è riuscito a s… - Edward17881694 : RT @ShahnewazAsr: Bandirei anche in Italia il #TikTok tanto per vedere la prima volta nella vita i danni economici che si può fare alla Cin… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina sta La Cina sta dando il vaccino anti Covid-19 ai suoi soldati Panorama Oms monitora casi di peste bubbonica in Cina

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato di stare monitorando un caso di peste bubbonica in Cina dopo essere stata informata dalle autorità di Pechino. Un pastore nella regione della ...

L'America valuta di bloccare TikTok: "Si consegnano informazioni ai cinesi"

Gli Stati Uniti stanno "esaminando" un possibile divieto per le app dei social media cinesi, tra cui TikTok. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo in un'intervista a Fox News, aggiungend ...

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato di stare monitorando un caso di peste bubbonica in Cina dopo essere stata informata dalle autorità di Pechino. Un pastore nella regione della ...Gli Stati Uniti stanno "esaminando" un possibile divieto per le app dei social media cinesi, tra cui TikTok. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo in un'intervista a Fox News, aggiungend ...