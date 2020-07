Konami (PES) non rinnova l'accordo con Milan e Inter (Di martedì 7 luglio 2020) Konami ha annunciato di non aver rinnovato il contratto di licenza con Milan e Inter per la serie di videogiochi eFootball PES. Questo il comunicato ufficiale diramato in giornata dall'azienda giapponese. "Il nostro contratto di licenza con FC Internazionale e con AC Milan non verrà rinnovato. La rappresentanza del club non sarà influenzata in eFootball PES 2020. Ciò non influirà sui giocatori myClub acquisiti, che potranno essere utilizzati normalmente". "Per quanto riguarda gli altri... Leggi su 90min

