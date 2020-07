Kitikaka – Il situazionismo, la nonchalance da consumato biscazziere: non possiamo più fare a meno di Mauro Bellugi (Di martedì 7 luglio 2020) Bellugi Fan Club Kitikaka. Dobbiamo confessarlo. Non possiamo farne più a meno. Un po’ come l’idrossiclorochina per Trump. Come Beautiful per Cossiga. Come Dolce per Gabbana. Quando è domenica e ritorna il campionato noi abbiamo bisogno dei commenti alla partite da parte di Mauro Bellugi. Lo senti bollire in lontananza come fosse una pentola di fagioli (lui direbbe: “fascgiolie”). Lo senti caricarsi con quei suoi borborigmi diaframmatici faringei che lasciano poco al caso. Mauro è sempre fisso, a mezzo busto, gesticolante come un pulismano anni sessanta, dietro al bancone degli ospiti di Diretta Stadio su 7 Gold. Per Inter-Bologna sfoggia una giacca giallo melone mantovano sopra ad una camicia blu scura da vecchio cuore interista. Cuore (vero) che viene richiamato finemente proprio all’altezza del petto. Lì dove elegante svetta ... Leggi su ilfattoquotidiano

