Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: Edizioni e Data di uscita annunciati (Di martedì 7 luglio 2020) THQ Nordic ha oggi confermato che Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sarà disponibile l’8 settembre, 2020! Il famoso RPG farà il suo debutto su PlayStation 4 e Xbox One con una grafica straordinaria, un gameplay raffinato e nuovi contenuti. E’ ora possibile effettuare il pre-order di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Inoltre, abbiamo ancora un piccolo extra da non perdere: le avventure di Amalur continueranno nel 2021 con una nuova espansione: Fatesworn. Kingdoms of Amalur è stato creato dall’autore di bestseller R.A. Salvatore, dal creatore di Spawn, Todd McFarlane, e dal creatore di Elder Scrolls IV: Oblivion, Ken Rolston. Il gioco offre agli utenti tantissime opportunità di scelta, tra cui innumerevoli combinazioni di personalizzazione del personaggio, nonché una ricca storia piena di una miriade di missioni secondarie ... Leggi su gamerbrain

