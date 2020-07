Juventus, Sarri sempre a rischio: sarà confermato ad un’unica condizione (Di martedì 7 luglio 2020) La Juventus e Maurizio Sarri non sono assolutamente sicure di andare avanti insieme. Troppe incognite sul futuro del tecnico che alla sua prima stagione in bianconero non ha convinto. Bruciano le sconfitte in finale di Supercoppa e in Coppa Italia e soprattutto non incanta il gioco della Vecchia Signora, vero motivo per il quale l'allenatore toscano era stato chiamato.Sarri, il futuro alla Juventuscaption id="attachment 986677" align="alignnone" width="759" Sarri (Getty Images)/captionLo scudetto potrebbe non bastare. Sembra essere questo il mood attuale nell'ambiente bianconero relativamente alla situazione di Sarri. La conquista del titolo aumenterebbe le chances di conferma di Sarri ma non toglierebbe tutti i dubbi. Il mister toscano la scorsa estate ha firmato un contratto fino al 2022 ma come spesso accade questo non dà alcun tipo di garanzia. La volontà ... Leggi su itasportpress

juventusfc : Report ? L?e parole di Mister #Sarri in vista della sfida di San Siro ?? - juventusfc : Inizia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #MilanJuve! LIVE qui ?? - juventusfc : E' terminato l'incontro del Mister con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale… - Domenico1oo777 : RT @AntonioCorsa: Se c’è una cosa che trovo patetica sono i numerosi tentativi in corso di auto-riabilitazione dopo il +7 conquistato dalla… - MilanLiveIT : Milan-Juventus, i convocati di Sarri: Chiellini e Alex Sandro ok #MilanJuve #ACMilan -