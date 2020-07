Juventus, Sarri: «Blackout senza motivo. Testa alla prossima» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta subita in rimonta contro la Juventus: le parole dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta incassata a San Siro contro il Milan. LA GARA – «Oggi abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, eravamo in pieno controllo della partita. Un Blackout su cui non bisogna pensare perchè tra un paio di giorni abbiamo un’altra partita. E’ succcesso anche ad altre squadre in questo periodo, bisogna predere il meglio dalla prestazione. Non è il caso di farci tanti processi addosso e pensare subito alla prossima». MOTIVAZIONI – «Abbiamo fatto delle partite brutte e le abbiamo perse, ma stasera abbiamo fatto bene. Questi momenti sono successi in passato ma adesso più del solito perchè è ... Leggi su calcionews24

