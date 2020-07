Juventus, Paratici: “Sicuri della prestazione di Higuain e Rugani” (Di martedì 7 luglio 2020) “Higuain e Rugani non hanno bisogno di presentazioni. Ci sentiamo sicuri per la loro prestazione e siamo felici che possano dimostrare il loro valore in questo scorcio del campionato”. Queste le dichiarazioni di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, nel prepartita del match contro il Milan a San Siro. Poi la conclusione ai microfoni di Dazn: “La squadra ha una grande relazione con Sarri. I ragazzi hanno voluto di loro spontanea volonta’ vedersi e confrontarsi dopo la Coppa Italia. Si tratta di una cosa che ci fa piacere per il futuro”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Juventus, Paratici: '#Higuain e #Rugani dimostreranno il loro valore. #Sarri? La squadra ha una grande relazione c… - CronacheTweet : Il ds della #Juve Fabio #Paratici ha parlato prima della sfida contro il #Milan - oscarvalle1984 : RT @NoNameAgency_: Leggo #DouglasCosta + 150 mln per #DeBruyne. Fosse vero sarebbe da fare una statua a Fabio Paratici, ma ahimè non corris… - JManiaSite : Chiamata da Londra per #Paratici: il #Tottenham propone uno scambio alla pari alla #Juventus - Giusepp87907736 : In settimana é atteso in Italia Fali #Ramadani, agente anche di #Milenkovic che non ha ancora rinnovato con la… -