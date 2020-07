Juventus, Paratici: «Siamo sicuri di Higuain e Rugani» (Di martedì 7 luglio 2020) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato prima della partita contro il Milan Ai microfoni di Dazn, Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato prima della partita contro il Milan. Higuain E Rugani – «Gonzalo e Daniele sono due giocatori che si presentano da soli, hanno giocato tantissime partite in questi anni e Siamo in sicurezza nella loro prestazione». DIALOGO CON SARRI – «È una cosa spontanea. Hanno sempre avuto una grande relazione con il mister e c’è sempre stato dialogo. È una cosa che ci fa piacere per il futuro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

