Juventus, nuovo accordo con Cygames come retro-sponsor (Di martedì 7 luglio 2020) Torna il back jersey sponsor (o retro-sponsor) sulla divisa da gioco della Juventus. Il club bianconero ha ripristinato la partnership con Cygames, il cui logo apparirà nuovamente sul retro della maglia bianconera. Così lo ha annunciato la stessa Juventus: «Dopo due anni costellati di successi, l’azienda giapponese, leader nel settore dei videogiochi, sarà infatti nuovamente Partner … L'articolo Juventus, nuovo accordo con Cygames come retro-sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovo Calciomercato Juventus – Nuovo obiettivo per il centrocampo: ecco chi è Giornal Cerignola, la spunta Pazienza per la panchina: in arrivo la fumata bianca

È in arrivo un ribaltone in casa Cerignola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TUTTOcalcioPUGLIA.com, sarebbe stata raggiunta l’intesa tra il club ofantino e Michele Pazienza: l’ex centrocampi ...

Milan, scossone con Rangnick: via anche Ibrahimovic

Il Milan, in piena corsa Europa League, inizia a sgretolarsi: via Stefano Pioli, Paolo Maldini e anche Zlatan Ibrahimovic. Tutto già pronto e definito in vista della fine della stagione e dell’arrivo ...

