Juventus, Chiellini: «Col Milan importanti le energie mentali» (Di martedì 7 luglio 2020) Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato prima della partita contro il Milan Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato prima della partita contro il Milan ai microfoni di Juventus TV. CONDIZIONE – «Sto bene, ho ripreso ad allenarmi con la squadra e sono contento di tornare a disposizione. Spero di riuscire ad aiutare i miei compagni nella fase più importante». Milan JUVE – «Mi aspetto una gara difficile, il Milan ha ottimi giocatori, ha trovato il suo equilibrio e lo ha dimostrato sabato con la Lazio. Sono tante gare che non perde. Dobbiamo star attenti, le energie mentali saranno importanti. Fisicamente ci sarà stanchezza ma questa squadra dopo la Coppa Italia sta crescendo di partita in partita e speriamo di continuare con questo trend». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

brfootball : OFFICIAL: Gianluigi Buffon and Giorgio Chiellini have both signed new contracts at Juventus until 2021 ?? - juventusfc : 2??0??2??1?? | Una fantastica notizia: @gianluigibuffon & Giorgio @chiellini hanno rinnovato per un altro anno con… - tuttosport : #Juve, #AlexSandro e #Chiellini convocati per il #Milan - supergobboo : Intervista Chiellini pre Milan - Juventus. - TifosiBN : #MilanJuve, i convocati di #Sarri: tornano Chiellini e Alex Sandro ??????????? -