Juve senti Carnevali: “Boga non si muove. Per Locatelli qualche società importante si è fatta avanti” (Di martedì 7 luglio 2020) La Juventus sulle tracce dei gioielli del Sassuolo. Gli uomini mercato bianconeri seguono con interesse Jeremie Boga, cercato anche dal Napoli, e Manuel Locatelli, entrambi autori di una stagione di ottimo livello fino a questo momento. In un’intervista al Corriere dello Sport l’amministratore delegato del club neroverde, Giovanni Carnevali, ha affrontato la questione mercato, blindando … L'articolo Juve senti Carnevali: “Boga non si muove. Per Locatelli qualche società importante si è fatta avanti” Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Juve senti Juve, senti Ronaldo: "Sempre concentrati sul prossimo obiettivo" Corriere dello Sport Streaming Tv Milan – Juventus come vedere diretta live Gratis ( Sky o Dazn ore 21:45 )

Il Milan sfiderà la Juventus nel big match che si giocherà martedì 7 luglio 2020, valevole per la 31° giornata di Serie A. Sembra essere arrivata l’ora X per Maurizio Sarri e di conseguenza per la Juv ...

Milan, contro la Juve Pioli si affida a Ibrahimovic: “Il più forte che abbia mai allenato”

Stefano Pioli è entusiasta di quanto fatto dalla ripartenza ad oggi: statistiche alla mano il Milan è tra le squadre che ha ottenuto più punti insieme a Juventus e Atalanta e ha un ritmo che varrebbe ...

