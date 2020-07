Juve: accordo con Milik! Si tratta con il Napoli che apre a una contropartita: i dettagli (Di martedì 7 luglio 2020) Arek Milik e la Juventus hanno un accordo? Secondo Il Mattino sì! Il club bianconero e il centravanti polacco avrebbero già raggiunto un'intesa di massima con il centravanti polacco che, di fatto, si sarebbe promesso alla Vecchia Signora. Da qualche giorno, l'agente di Arek avrebbe raggiunto l'intesa per una cifra poco sotto i 4,5 milioni di euro fino al 2025. Ci sono ancora dei dettagli da mettere a punto, ma il giocatore ha deciso e vuole raggiungere Maurizio Sarri. Juventus v Torino FC -... Leggi su 90min

