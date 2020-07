Juninho, che schiaffo a Neymar: “in Brasile contano solo i soldi e lui ne è la dimostrazione” (Di martedì 7 luglio 2020) Le sue punizioni hanno fatto il giro del mondo, diventando modelli da studiare per i calciatori che avrebbero voluto imitarlo. Oggi Juninho Pernambucano ha appeso le scarpe al chiodo, diventando direttore sportivo del Lione, un ruolo che gli si addice considerando la sua grande competenza calcistica. UEFA – Handout/Getty ImagesIn un’intervista concessa al Guardian, il brasiliano ha parlato soprattutto del calcio che si respira nel suo Paese, soffermandosi anche su Neymar: “in Brasile ci insegnano che contano soltanto soldi, ma in Europa c’è una mentalità differente. Mi dissero di andare da chi mi pagava di più. È così che va da queste parti. Basta guardare Neymar: si è trasferito al PSG per questo motivo, gli hanno dato qualsiasi cosa e ora vuole andarsene prima della scadenza del contratto. Ma questo ... Leggi su sportfair

