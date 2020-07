Johnny Depp a processo contro il Sun. L’attore ammette: “Ho fatto provare la cannabis a mia figlia” (Di martedì 7 luglio 2020) Johnny Depp e la sua ex moglie, Amber Heard, sono comparsi oggi alla Royal Courts of Justice di Londra per la prima udienza del processo di diffamazione. In un’interrogazione profondamente personale, al celebre attore 57enne è stato chiesto del suo passato, in particolare in merito al consumo di droga e alle violenze. Depp ha ammesso di essere stato introdotto alla droga all’età di 14 anni e di aver permesso alla sua figlia di 13 anni Lily-Rose Depp di provare la cannabis. L’attore ha anche affermato di aver preso droghe per la prima volta a soli 11 anni e ha affermato di aver dato “cocaina o Xanax” all’attore britannico Paul Bettany. L’attore di “Pirati dei Caraibi” ha citato in giudizio l’editore del The Sun News Group Newspapers (NGN) per un articolo che lo accusava di aver più volte picchiato sua ... Leggi su nonsolo.tv

bvrnedpetals : raga ma perchè tutti a difendere johnny depp? io bho - delreysangel : RT @IR0NLANG: Johnny Depp al contrario di Amber è tranquillamente entrato dalla porta principale del tribunale perché sa di essere dalla pa… - jbowerslaugh : RT @IR0NLANG: Johnny Depp al contrario di Amber è tranquillamente entrato dalla porta principale del tribunale perché sa di essere dalla pa… - repubblica : Londra, Johnny Depp a processo contro il 'Sun'. In tribunale anche l'ex moglie Amber Heard - bluegreenera : RT @xdiordepp: Oggi comincia il processo per diffamazione di Johnny Depp contro il The Sun e Amber Heard sarà presente in aula. Oggi finalm… -